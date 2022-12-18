台北馬拉松18日開跑，由台北市長柯文哲代表鳴槍，他致詞時表示，台北馬拉松是台北的標誌，與自己騎一日雙塔一樣，成功與失敗的差別在於意志力，希望此賽事能一棒一棒跑下去，成為台北城市的驕傲。

台北馬拉松是國內唯一獲世界田徑總會（WA）「菁英標籤認證」的市區馬拉松，同時獲頒英國標準協會（BSI）全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書，今年在18日舉辦，並首度邀請肢障輪椅組參與半程馬拉松。

儘管今日寒流報到，仍有不少跑者在台北市政府市民廣場前集合參賽，柯文哲則到場親自替跑者加油，他致詞時表示，台北馬拉松是台北市的標誌，也是一個驕傲，要能夠在市區舉辦符合世界田徑總會菁英標籤標準的馬拉松賽事，是所有市民朋友、市府團隊、工作人員、志工朋友、贊助企業以及在場的每一位參與者共同努力才有的成果。

柯文哲指出，今年主辦單位優化賽道，不但行經許多台北市著名景點，周邊也有啦啦隊以及表演為跑者加油打氣，希望大家在跑步時放鬆心情，爭取最好成績。柯文哲說，跑馬拉松跟他騎一日雙塔一樣，成功與失敗的差別在於意志力，勉勵今天的跑者能秉持最大的意志力跑步。

體育局說明，本次台北馬拉松男子組前5名皆是外籍選手，冠軍為來自肯亞的選手Lani Kiplagat Rutto，成績是2小時9分42秒，40歲的選手蔣介文則是2小時25分53秒，拿下國內男子選手第1名。

女子組前5名同樣由外籍選手包辦，來自衣索比亞的選手Alemtsehay Asefa Kasegn以2小時25分55秒的成績奪冠，第6名則是國內女子冠軍雷理莎，以2小時40分54秒的成績創下個人最佳紀錄。