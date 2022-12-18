雲林縣「最強菜農」林佳新針對西螺果菜市場堆滿垃圾，18日抨擊農委會主委陳吉仲說要輔導果菜市場環境整修及升級轉型，結果卻連垃圾都無法處理，這2天寒流來了下雨，垃圾水四處流竄，「濃濃的垃圾水即是主委送給農民最好的禮物」。西螺果菜市場則表示會設法將垃圾去化，盡速解決垃圾問題。

西螺果菜市場的垃圾堆得像一座小山，這2天寒流來了下雨，垃圾水四處流竄。（林佳新提供／張朝欣雲林傳真）

林佳新表示，這幾天市場垃圾水到處流，許多菜商罵翻天，選舉空窗期放任不管，最可憐的就是農民，西螺鎮公所是果菜市場最大股東，應要負起垃圾清運責任，公所在市場屋頂種電加上市場權利金，每年有好幾千萬元收入，但對菜商、農民的權益卻置若罔聞，這是非常離譜的事。

林佳新說，市場垃圾問題今年初就開始了，已經持續快1年，縣府曾派員到場開罰，但至今都沒有改善，目前垃圾至少有80公噸，這些垃圾堆置在水菜區，此區大多數是阿伯、阿嬸菜農，根本就是在欺負小農與老農，應該要把垃圾堆在市場辦公大樓旁，讓裡面的人感受垃圾的惡臭。

林佳新提到，因為西螺果菜市場是民營公司，縣府只能督導，若把清運垃圾責任丟給縣府，是不合理的作法。公所與市場沒辦法解決問題，還要推卸責任，應該把種電收入、市場權利金拿來解決垃圾問題才對。這幾天下雨，垃圾水到處流，大家怨聲載道，一定要盡快解決這個問題。

林佳新建議將公所搬來市場堆置的垃圾旁，3天就可以解決垃圾問題，公所若覺得縣府要協助處理垃圾，可由公所或市場提出，或把市場股分賣給縣府，不要遇到問題都不處理，只會推卸責任。