台中市文化資產志工服務隊成立滿10年，文化局17日於大墩文化中心舉行「111年度文資志工表揚授證典禮」，頒獎表揚年度特殊貢獻獎、全國志願服務獎得主及服務滿10年的志工，並感謝文化資產志工服務隊的付出和貢獻。

台中市文化局今年表揚服務滿10年的資深志工，包括，林言道、黃鴻姿、許鴻隆、李春密、李麗芬等5位資深志工，同時致贈感謝狀予弘文高中古蹟導覽解說隊，感謝他們協助導覽摘星山莊古蹟之美。

文化局副局長施純福表示，文資志工導覽服務範圍遍及全市，提供專業深入的導覽解說，維護和推廣台中市文化資產的重要推手，文資志工不僅守護著台中的文化資產，疫情期間守護著民眾的健康、熱心與奉獻。

台中市文化資產處說，文化特殊貢獻獎得主何月秀女士為山城支隊長，除有效凝聚團隊向心力，推動辦理多場自主研習課程，並自發於摘星山莊舉辦「光風霽月、瓜瓞綿綿」山城10周年慶活動，無私的精神令人感佩。

另外，文資志工張莉蓁於全國志願服務累積滿5千小時以上，獲頒衛生福利部志願服務獎勵績優銀牌獎及銅牌獎，為社會服務的優秀代言人。

文資處指出，文化資產處志工服務隊有134名成員，依駐點區域分成「山、中、海、屯」4個支隊，導覽景點包括摘星山莊、筱雲山莊、張天機古厝、社口林宅、張家祖廟、台中公園、林懋陽故居、孫立人將軍紀念館、牛罵頭遺址文化園區、清水黃家瀞園及光復新村。

文資處表示，今年雖受疫情影響，文資志工隊大隊長洪依芬率領參與文化資產處辦理的多場研習課程，讓志工在疫情期間持續增進導覽解說能力，如今疫情逐漸解封，鼓勵民眾到各文化資產景點走走，感受文化城的歷史風華。