台東基督教醫院一粒麥子基金會與台灣電力公司舉辦「小天使群英會」，17日邀請花東地區8個課輔班近百位小朋友，到台電台東區配電中心，體驗台電職人必備的「登桿」技能，小朋友穿上安全裝備後，有模有樣地爬上電線桿，直呼「好酷」！

一粒麥子基金會與台電連續舉辦16年的「小天使群英會」，共有來自台東、花蓮地區8個課輔班近100位小朋友參加，為讓小朋友認識台電職人的工作，特別開放參訪配電中心，並由配電外線班的大哥哥們解密台電職人的必備工作技能，安排多項體驗及實地操作。

花東地區近百位小朋友，到台電台東區配電中心，體驗小小台電職人，挑戰搭乘升空車。（莊哲權攝）

多輛升空車在低年級學生面前一字排開，小朋友在完成安全保護措施後體驗搭乘，覺得新奇又興奮。中年級學生來到訓練用的電桿前，體驗台電職人必備的「登桿」技能，穿上登桿裝備後，有模有樣的學爬電線桿，直呼好酷喔！

高年級學生則是實地操作維修電桿前後必做的安全動作「熔絲鏈開關停送電操作」，以及路邊變電箱的手動停、送電設施。首度進到配電中心的小朋友，把握難得的機會，聽著台電大哥哥的說明後，也才了解家家戶戶都有充足的電力可用，背後需要有一群有技術與熱情的台電職人，不畏風雨與酷暑，在各地努力維持及搶修電力，才能將電力順利送達。

台電公眾服務處處長袁梅玲表示，台電「火金姑計畫」陪伴著弱勢家庭孩童課後時光迄今已16年，未來還會持續幫助小朋友築夢踏實。一粒麥子基金會執行長林木泉則期許透過不同面向的活動與體驗，讓課輔班學童在生活中認真跨出每一步。