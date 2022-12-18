台中市和平警分局勝光派出所副所長張明殷熱心助人，又常遇到遊客「破輪」求助更換輪胎，練就一身換胎好功夫。兩名男子18日駕車欲返回宜蘭，行經台7甲線58.5K處爆胎，張明殷這次從旁指導，讓民眾從中學習換胎，終於順利解決困難。

2名年約30歲男子偕同駕車上山出遊，今日駕駛小客車欲返回宜蘭，途經台7甲線58.5K處，不慎輾壓落石導致右前輪爆胎，地處偏遠加上不會更換備胎，只好求助附近派出所。

「授之予魚，不如授之予漁！」勝光派出所副所長張明殷熱心助人，練就一身換胎好功夫，這次採從旁指導的方式，讓民眾從中學習換胎，兩人不但把備胎順利更換完成，學習到新的技能，均非常感謝員警熱心協助，最後還跟警員合影留下難得回憶。

和平警分局提醒民眾，和平山區加油站及汽、機車修理廠很少，也沒有任何汽機車充電設備。前往山區旅遊，行前請檢查車況及油料、電力是否充足，天候不佳的時候更要掌握路況，避免受阻，遇有突發狀況請撥打「110」，警察就會在您身旁協助您。