苗栗縣政府公告2023年地價及土地現值，苗栗縣地價及標準地價評議委員會17日評定通過，全縣公告土地現值平均調幅2％，明年元旦依法公告。其中頭份中正路上，和平路以西與民族路以東的商業區，公告現值達到1坪約60萬3000元，再次蟬聯苗栗「地王」。

縣府指出，全縣18鄉鎮市原畫設6081個地價區段，經年度作業檢討調整為6108個，增加27個地價區段，盼使地價區段範圍畫分更趨精緻合理。

縣府地政處表示，2023年度地價調查的買賣實例蒐集期間從2021年9月2日至2022年9月1日，全縣不動產實價登錄買賣案件交易量較前期略減，價格小幅上漲，整體而言呈「量縮價漲」之勢。

交易較熱絡區域落在苗栗、頭份、竹南3大鄉鎮市，苗栗市交易頻繁區段集中在縣府一帶、苗栗車站後站至家樂福周邊、福全段富域街附近，今年受貨幣緊縮、利率調漲影響，新成屋交易量較去年趨緩，但營建成本上漲，整體房價仍小幅上漲。

縣府地政處也分析，頭份市、竹南鎮兩地人口集中，加上近年發展迅速且台積電在竹南基地周邊地區投資興建先進封測廠，帶動周邊產業及房地產市場價格上漲，頭份交易較熱絡地區為鄰近竹南運動公園附近及昌隆廣場一帶地區。

竹南鎮房地交易多集中於竹南科學園區區段徵收區（大同段），受台積電設廠效應影響，吸引科技新貴進駐，交易量雖與去年同期相比減少，但交易價格上揚。