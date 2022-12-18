張詩怡表示，昨天彰化開始變冷，想到頂著寒風在外打拼的民眾就很不捨，特別準備古早味薑汁湯圓，給大家暖胃又暖心。(吳建輝攝)

張詩怡說，因為疫情關係，人與人之間的距離越來越大，她選上代表以後，想藉由自己的力量拉近人與人之間的距離，讓社會更有愛。(吳建輝攝)

有家長帶著小朋友前來，2手端著熱呼呼的湯圓，依偎在爸爸身旁，模樣可愛。(吳建輝攝)

17日寒流南下，彰化各地氣溫明顯下降，號稱全台最會唱歌的彰化縣員林市民代表當選人張詩怡，特別準備了近百斤現搓現煮熱騰騰的薑汁湯圓，在員林國宅下面與市民分享，張詩怡表示，昨天彰化開始變冷，想到頂著寒風在外打拼的民眾就很不捨，特別準備古早味薑汁湯圓，給大家暖胃又暖心。

彰化地區受寒流南下影響，各地出現陰短暫雨的天氣。氣溫方面最低下探10度，最高也不超過14度，讓習慣好天氣許久的彰化民眾冷得超有感，光17日早上8點到18日早上8點急病救護就有51件，包含4件是非創傷OHCA無呼吸心跳的患者。

有家長帶著小朋友前來，2手端著熱呼呼的湯圓，依偎在爸爸身旁，模樣可愛，也有長輩全身包緊緊，趕來領取這充滿暖意的熱湯圓，而活動從下午3點半開始，短短30分鐘左右，近百斤的薑汁湯圓就快要發完。

新科代表員林市民代表張詩怡表示，昨天彰化開始變冷就想吃湯圓，跑到市場看到攤販滿滿的湯圓以後，就想與大家分享，所以一口氣將所有湯圓買下，大約百來斤左右，今天下午開始與熱心的外燴師傅準備，現場超過400碗的湯圓都免費分送給市民。

張詩怡說，因為疫情關係，人與人之間的距離越來越大，她選上代表以後，想藉由自己的力量拉近人與人之間的距離，讓社會更有愛，薑汁湯圓只是一個媒介，未來她將透過更多元的藝文活動、展演等等，拉近員林人之間的距離，也希望大家在吃到薑汁湯圓以後，能夠暖胃又暖心。