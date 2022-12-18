戲劇演員劉道玄18日出席宜蘭村卻國際溫泉酒店星空酒吧「2022世界盃冠軍賽決賽」活動，與前丹麥哥本哈根國家級足球隊選手、現任太平國小足球隊教練的 Johnni Nielsen一同露天下看大螢幕賽事，不畏寒流大談足球經；擅長料理的劉道玄，還大秀廚藝，搭配法國夏凡酒莊的無酒精的香檳，迎接總冠軍出爐，最令他驚喜的是，現場巧遇小時候的男神偶像陳鴻，熱愛料理及戲劇的兩人，還彼此分享起自己的人生經驗與興趣。

劉道玄超開心遇到兒時偶像。（劉道玄提供）

劉道玄說，陳鴻是「第一代美食暖男師奶殺手」，能夠跟前輩討教，美食料理，透過前輩口中的經驗分享，才體會到其中的奧妙之處；剛看到陳鴻本人時，真的覺得他怎麽一點都沒變，依舊男神風範，好奇他到底是怎麼保養的，覺得好神奇。陳鴻也覺得，在劉道玄的身上可以感受到他對戲劇的堅持及與人相處的溫暖。

劉道玄一身足球服準備晚上露天欣賞世足賽冠軍戰。（劉道玄提供）

劉道玄高中讀的是餐飲科系，當時印象很深刻的是看了韓星孔劉主演的「咖啡王子1號店」深受吸引，看見各種情感的發酵，甚至還夢想未來也能開一間咖啡店。他回憶高中時曾有次在中餐教室，開瓦斯爐耍帥秀廚藝，結果沒注意火開太大，一開火就把瀏海燒掉，被同學笑了一個禮拜。他坦言自己真的是有夠調皮搗蛋，不過，在讀餐飲科的時期，真的發生很多爆笑故事，希望在未來，能把這些親身故事，成為戲劇中有趣的題材。

劉道玄一身足球服準備晚上露天欣賞世足賽冠軍戰。（劉道玄提供）

他說自己真的很努力的在耕耘戲劇，這些年拍攝的類型都是武打、軍警、戰爭題材裡的硬漢角色，但他其實是更想嘗試美食結合人生哲學的題材，演一個廚師也好，咖啡師也行，或是在戲中成為餐廳老闆或咖啡店經營者也不錯，「我自己可是有研究咖啡多年的經驗，而且我在學校時，每天都在學習烘焙、西餐、中餐、調酒、日式料理等等，記得當時的主廚老師非常嚴格，幾乎每個步驟環節都能出現各種刁難，有次我把一個果雕沒做好，還被老師體罰，拿水桶半蹲罰站；烘焙課做麵包，跟同學嬉鬧，拿麵粉互撒，被罰掃廁所」成為求學時期的難忘經驗，劉道玄希望能把這些親身故事，變成戲劇中有趣的靈感啟發。