新竹市18日舉辦眷村文化節，以「FUN映」為題，邀請到眷村子弟藝人唐從聖，擔任講者，與第一代眷村代表鄭立軍將軍夫人鄭張子君女士及二、三代眷村子弟代表對談，分享動人的眷村故事及世代傳承的責任，現場活動多元，讓民眾感受竹市眷村文化的深度與溫度。

副市長李世珍是眷村二代，她說日治時期的新竹市，爲海軍、空軍軍事要地，留有機場、燃料廠等重要軍事設施，這些軍事設施也成為國民政府來臺時安置來臺部隊的主要地點。據國防部統計，竹市眷村數量高達47個，且軍種涵蓋陸、海、空三軍相當多元。

市府文化局指出，眷村的存在見證了台灣50年代的歷史發展，將軍村是陸軍金門防衛指揮部所屬的團長級以上領導幹部及家眷住所，建築創建之初參考美軍顧問團宿舍之獨門獨院、開放式格局設計。

市府也向中央爭取補助，修復與活化相關歷史建築「日本海軍第六燃料廠」及將軍村，其中擁有60公尺大煙囪的「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」，第1期工程已完成廠房結構補強，後續修復再利用工程於今年6月獲文化部文資局核定補助，將持續修復、還原廠區歷史樣貌，預計於2025年底完工。

上午開幕式由全台第1支兒童手碟樂團「忠貞小手碟」帶來精彩演奏，另有打卡拍照享限量好禮活動，現場民眾反應熱烈。另也規畫「回放眷村講堂」、「撥接市集」等活動，其中「眷村料理DIY」重現眷村經典電鍋大餅，從舌尖喚起眷村記憶，「眷村大挑戰」則邀請民眾一同挑戰眷村知識對對樂。

下午的「回放眷村講堂」則由眷村子弟藝人唐從聖領軍，與眷村老中青三代共同「憶眷村」，分享不同面向的眷村故事，讓眷村人情味持續傳承下去。