教育部私校退場審議會今天決議勒令6所學校法人（董事會）解散，有的學校已經停辦長達11年，卻一直耗著不退；有的學校校產還剩7億多元，最後這些校產經過清算後都要充公。

花蓮縣私立國光商工在2013年8月1日停辦，依董事會人最近1次提供之土地謄本公告土地現值為7億2841萬604元；雲林縣私立益新工商自2018年2月23日停辦，依法人最近1次提供之土地謄本公告土地現值為7849萬9301元。

屏東縣私立志成商工2018年2月23日停辦，依法人最近1次提供之土地謄本公告土地現值為7960萬9609元；嘉義市私立大同高商2015年8月1日停辦，依法人最近1次提供之土地謄本公告土地現值為2億5168萬155元。

台南市私立華濟永安高級中學2014年8月1日停辦，法人未提供給教育部土地謄本，所以無法估計校產現值有多少：高美醫專現尚有資產約4億，負債約1億400多萬。