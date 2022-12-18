18日進場觀看桃園永豐雲豹主場賽事觀戰的心情，就跟場外寒流一樣「冰冷」！原本雲豹總教練劉嘉發保證本周3連戰都打的「魔獸」霍華德，18日狠狠放了滿場觀眾「鴿子」，雖有登錄，霍華德卻整場比賽都待板凳席沒上，高雄全家海神也靠布銳克曼最後23秒的關鍵進球，最後以93比89力挫雲豹，更讓雲豹苦吞6連敗，放出魔獸「空氣彈」也沒用。

這是霍華德本季首次替補上場，雲豹改用拉佩塔、艾夫伯兩人先發，甚至雲豹總教練劉嘉發似乎打算保留霍華德體力，首節完全沒讓霍華德上場，幸好雲豹靠艾夫伯首節包辦13分，打完首節，仍以24比21領先，艾夫伯也被吹1次違反運動精神犯規。

來到第2節，滿場1.5萬名觀眾還是等不到霍華德，只能看他繼續坐在板凳席最前方替隊友加油，幸好他的隊友還算爭氣，打完上半場，雲豹僅以47比48落後；下半場開打，劉嘉發還是沒讓霍華德上場，反而是海神洋將庫薩斯才打1分多鐘就吞4犯。

接著換成海神另一洋將波捍能也吞4犯，不過海神反而靠著胡瓏貿、吳曉謹、林任鴻火力逐漸拉開，前3節打完，海神72比67領先；來到第4節，霍華德仍沒上場跡象，看來今天雲豹擺明放出「空氣彈」或「假象」，也讓現場觀眾越看越感失望。

就算打到最後3分24秒，拉佩塔吞下第5犯，霍華德仍然穩坐板凳，打到最後1分02秒，庫薩斯上籃放進兩分，海神89比88領先，林宜輝接著兩罰中1追平，布銳克曼卻在最後23秒投進超前兩分，艾夫伯搶投三分沒進，布銳克曼兩罰1，雲豹換林宜輝投三分球沒進，庫薩斯最後1.5秒兩罰中1帶走勝利。