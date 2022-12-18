周杰倫在新加坡演唱會上，更新服裝造型及曲目。（杰威爾音樂提供）

周杰倫身穿牛仔運動風服裝玩起花式籃球。（杰威爾音樂提供）

周杰倫17日在新加坡體育場舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會。（杰威爾音樂提供）

周杰倫17日在新加坡體育場舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會。（杰威爾音樂提供）

周杰倫（周董）「嘉年華」世界巡迴演唱會17日在新加坡國家體育場重啟，他不僅帶來多首新專輯的新歌，更訂製了3套全新華服，他還特別選唱了19年前寫給蔡依林的〈說愛你〉，螢幕上更打上蔡依林的名字及歌曲，讓全場粉絲驚喜不已。演唱會將於明年1月15日移師馬來西亞舉行，何時唱回台灣？他所屬杰威爾音樂表示：「有最新的消息會跟大家說。」

周董寫過許多膾炙人口的夯曲，這次重啟演唱會上，他特別選唱了江蕙〈落雨聲〉、張惠妹〈連名帶姓〉、蔡依林〈說愛你〉、溫嵐〈祝我生日快樂〉等，其中〈說愛你〉是當年他替蔡依林操刀的多首經典歌曲之一，他還在這首歌中獻聲，難得再唱起這首歌曲，掀起全場滿滿回憶殺。

周董上一場「嘉年華」演唱會是在2019年1月巡迴至新加坡，因為疫情的關係，相隔近3年才重新啟動，17、18日一連兩晚在新加坡舉行，他說：「緣分就是這麼地奇妙！隔了這麼久，第一次開演唱會又來到了新加坡。然後我就在想，有沒有是上次幾年前就來參加我演唱會的朋友？如果有的話，我是不是應該把一些歌曲，上次沒唱過的、這次來唱一下，這樣你們有覺得比較用心一點嗎？」

他特別新增了近年較少唱的歌曲，像是自彈自唱〈楓〉，以及〈斷了的弦〉、〈我落淚 情緒零碎〉、〈千里之外〉」等，也加入新歌〈錯過的煙火〉、〈紅顏如霜〉、〈倒影〉、〈粉色海洋〉等，其中〈紅顏如霜〉這首中國風歌曲，他與舞者們以整齊畫一的現代風格舞蹈來表現，視覺上嶄新的詮釋赋予中國風創新面貌。他的師弟曹楊首次在他演唱會上擔任嘉賓，獻唱〈不能說的秘密〉及他自己的歌曲〈微光〉。