刑事局提醒慎防假貸款詐騙。（警方提供）

年關將近，不少民眾為投資或籌備年節禮金，開始有借貸需求，而詐騙集團看準貸款需求對象進行詐騙人頭戶。桃園30歲鍾姓女子，因有信用卡費未繳納，無法至銀行辦理貸款，轉而在網路尋覓借貸管道，上周在網路發現某金融平台粉絲頁，標榜可快速借錢，鍾女遂立刻在平台留下聯絡資訊，後續被騙提供5個帳戶，還幫領140萬現金交給詐團，直到帳戶被警示，才驚覺落入詐騙陷阱。

近期詐團押人取簿衍生的「台版柬埔寨」惡行令人髮指，警方擔心，年關前，民眾若想借錢好過年，可能更易被詐團話術騙帳戶，甚至假求職押人取簿，刑事局預防科18日發出新聞稿提醒民眾別受騙。

警方表示，被騙的桃園鍾姓女子，發現網路社群金融平台標榜，「不擔心任何信用小白信用瑕疵，推出青年超值機車貸，年滿20歲，只要名下有機車，不論新車舊車，20萬當日撥款，快速審核免留車免保人！線上申辦免出門，條件符合當日立即撥款。」她隨即留聯絡資訊，接著自稱林姓貸款專員連繫她，需提供基本資料並聲稱協助送件審理，雙方以LINE聯繫，對方於2日後通知鍾女銀行願意承貸。

但對方還稱，需幫鍾女包裝收入證明以提高信用額度，要求提供名下5個帳戶，3日後開始陸續有款項入鍾女帳戶，假貸款專員通知鍾女自帳戶領出款項交給公司財務人員，鍾女於1日內陸續從銀行臨櫃、ATM及超商ATM提領27筆，計新台幣140萬元面交給對方，直到翌日陸續接到銀行通知鍾女帳戶遭警示，才知掉入借貸詐騙陷阱。

警方說，另名南部35歲李姓女工程師，上周被臉書小額貸款廣告吸引後留下聯絡資訊，幾日後對方以信貸專員名義寄簡訊給李女，雙方加LINE好友，信貸專員要求李女提供雙證件、勞保、聯徵及6個月內帳戶薪資資料，對方聲稱李女信用評分不足，帳戶內要有資金流動才能提高信用分數與貸款資格，先要求李女簽立合作協議書，並要李女將名下3個帳戶資料填入協議書內，對方與李女相約請假當天會有工程師前往取款，前後計有4筆款項入李女帳戶，李女自銀行臨櫃及ATM操作提領2筆計123萬元面交給對方，3日後李女至銀行欲領錢時，才知道帳戶遭警示並即報警處理。

刑事局預防科提醒貸款詐騙有幾項特徵，需特別留意，包括：

1、 冒用公司資訊：詐騙集團仿效知名銀行設立假平台網頁，未載明市話、營業地址、公司負責人等資訊，透過廣告或粉絲專頁張貼貸款消息，讓民眾誤以為是銀行所屬機構。

2、 來路不明廣告：詐騙集團發送自稱某銀行貸款廣告訊息，提供不明網址，要求申請者進入平台申請並註冊帳號，才能開始貸款流程，實則為了騙取申請人的重要個資。

3、 標榜免聯徵，保證借款：合法貸款，都會經過審核和照會程序，審核是為了評估申請者的還款能力，以決定是否核貸及最終額度、利率；而照會是為了保障借貸雙方的權益，確認身分資訊、貸款合約是否正確無誤。

4、 要求提供個資、帳戶及簽立協議書：切勿輕易繳交、出借或出售身分證件、存摺帳戶或密碼，亦不聽從指示提領款項及簽立不明合作協議；否則帳戶被當詐騙收取贓款的人頭帳戶、名下所有帳戶都被凍結，自己也成為詐騙共犯。

5、 詐騙話術：聲稱帳戶內要有資金流動才能提高信用額度與貸款資格，多是貸款詐騙陷阱。

警方強調，當前治安重點推動「掃黑幫、打詐欺、斷金流」，教民眾識詐守荷包，打詐護安居。詐騙集團透過網路、簡訊刊登貸款資訊，民眾若不加以查證金融平臺及借貸管道，恐陷入代辦貸款詐騙陷阱，不僅帳戶遭到凍結，還被列為詐騙案件共犯，必須負擔刑責。有任何詐騙相關的問題，也歡迎撥打24小時的165反詐騙專線諮詢。