有名19歲男高中生是籃球校隊隊員，在一次比賽射籃動作後，突然覺得胸口悶痛，原以為只是普通拉傷，但在賽後2天卻開始有呼吸不順、吸不到氣的感覺，經醫院進一步檢查後診斷為雙側自發性氣胸，才趕緊轉至急診動手術。部立桃園醫院醫護提醒，自發性氣胸好發族群為15至30歲男性，體型多為瘦高，症狀多以胸痛和呼吸困難為主，深吸氣時疼痛感加劇，多數為突發、無預期發生，如有莫名呼吸困難、胸悶疼痛等切勿忽視，否則最嚴重恐導致致命性休克。

桃園醫院舉例，先前有名高中男生因感覺吸不到空氣而到院就診，在進行電腦斷層檢查後，發現男高中生雙側肋膜腔有氣體，左側肺臟被氣體壓迫導致心臟被擠壓出現右移，需要緊急動手術切除破裂的囊泡，其家屬無法相信狀況會這麼嚴重，認為孩子打球並沒有受傷，怎麼肺會破裂？所幸男高中生在進行雙側胸腔鏡肺楔狀切除手術、肋膜沾黏術合併胸管引流後，不舒服的症狀立即緩解，且於手術後5天病癒出院。

桃園醫院胸腔外科醫師謝義山表示，自發性氣胸指在沒有任何外在因素下，氣體從肺臟中漏到肋膜腔，多為肺尖部位的囊泡破裂，有85％會發生在15至30歲男性身上，其體型多為瘦高體型，身體質量指數小於18，此外，如有吸煙習慣也與發病有很強關聯性。自發性氣胸的症狀多以胸痛和呼吸困難為主，深吸氣時疼痛感加劇，少數病例會因為大量氣胸時，縱膈移向健側肺臟導致心臟受壓迫，有致命性休克的可能，若延誤送醫或未及時治療，恐會發生遺憾。

桃園醫院副護理長葛憲華則呼籲，自發性氣胸經常為突發且無預期，當孩子出現莫名的呼吸困難及胸悶疼痛症狀時，家長千萬別忽視也勿驚慌，應儘速帶孩子到醫院就診。