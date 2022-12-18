高雄一名18歲男子前年透過交友軟體認識一名人妻小芳（化名），誘騙對方拍下自慰影片後，小芳發現男子是盜用照片，決定斷絕聯繫，沒想到男子竟威脅交出50萬，不然就將影片傳給小芳丈夫與親友，小芳報警提告，雙方因和解金未達成共識，法官依恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

判決書指出，男子於前年8月透過Tinder交友軟體認識小芳，進一步取得對方信任，向小芳表示希望看到對方的自慰影片，小芳錄下自慰影片後傳給他，但是後卻發覺男子是冒用他人照片及虛構身分從事交友，就想與男子斷絕聯繫，沒想到男子心有不甘，竟傳LINE訊息威脅小芳匯款50萬元後才刪除影片

男子威脅稱若小芳不付款，將會散布影片給她老公及親友觀賞，小芳後來報警提告，男子在法庭上承認犯罪，小芳也提供2人的LINE及Messenger對話紀錄擷圖、影片翻拍照片等證據，法官認定罪證確鑿。

法官認為男子利用小芳信任，取得私密影片後，以散布影片一事要脅，導致對方心生畏懼，男子事後雖有意調解，但因賠償金額無法達成共識，考量男子年僅18歲，犯後坦承犯行，態度尚可，且前無前科紀錄，國中畢業教育程度、目前無業無收入之情狀，依恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日。