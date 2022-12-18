新竹市棒球場日前經美國職棒大聯盟、中華職棒大聯盟、中職球員工會實地會勘確認改善成果，皆給予正面肯定，市府近日也邀請全日本大學軟式野球聯盟、平鎮高中青棒隊、台南青棒隊與竹市成德高中青棒隊進行友誼交流賽，各支球隊皆對球場表示肯定。

市府指出，新竹棒球場歷經4個月、累計召開19次改善小組會議，現已改善優化完成，經球員工會、中華職棒大聯盟、美國職棒大聯盟會勘確認改善及優化項目到位，並就細部項目微調提供專業建議，盼提供更優質的場地使用及觀賽品質。

近日也邀請來自各地的球道來訪新竹市，與成德高中青棒隊進行友誼賽，其中，全日本大學軟式聯盟代表隊睽違3年來台進行國際親善交流，特別造訪新竹市改善優化後的棒球場，並進行台日青棒交流練習賽。

全日本大學軟式野球聯盟來到新竹棒球場進行測試練習賽，代理市長陳章賢也到場開球，並致贈日本隊新竹市徽徽章與在地特產米粉，而日本隊則回贈球衣球帽。

全日本大學軟式野球聯盟團長上木卓表示，新竹棒球場設施完善，很開心來到這裡進行野球練習，帶給球員們很好的回憶，相信球員們都能盡情享受比賽、全力以赴，也希望台日交流除了在棒球以外，在各項文化上都能有所交流。

教育處指出，3場友誼交流賽皆圓滿落幕，前來交流的各支球隊均對棒球場空間、硬體表示肯定。成德高中首場與全日本大學交手，終場以0比1落敗；迎戰平鎮高中、台南青棒隊則因受天氣影響，5局提前結束賽事，分別以4比5惜敗及1比1打成平手。