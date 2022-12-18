「星爺」周星馳演技獨樹一幟，曾獲得金馬獎男配角獎的肯定，後來他嘗試當導演，接連拍攝《食神》、《唐伯虎點秋香》、《少林足球》等作品都叫好又叫座，成為港片的經典人物；近期周星馳開設個人Instagram與粉絲分享生活，他也關注著今晚世界足球盃，曬出愛犬選球隊的畫面，直呼：「信你了兄弟！」

周星馳近日也瘋世足，他今（18）日在Instagram曬出一組照片，只見黑白花色的法鬥穿著少林足球衣站在冠軍賽兩隊國旗前，照片上配文問愛犬Kio：「今晚應該買哪隊？」下一張Kio開心的把手搭在阿根廷國旗上，周星馳替愛犬配對白：「就是這隊！All In啦Bro！」他對愛犬預測很有信心，在貼文中表示：「信你Bro！堅決奮不顧身All in ！」

貼文一出，很快就獲得3.6萬網友按讚，許多粉絲留言：「法鬥都選阿根廷」、「是不是真的？我相信你啦星爺。」、「看來Kio也喜歡梅西」、「他是法鬥阿，怎麼能選阿根廷呢……」周星馳回覆該網友「一看就知不是純種啦，還不是間諜？」

2022年國際足球總會卡達世界盃今晚11點將進入壓軸重頭戲，阿根廷隊對上法國隊爭奪冠軍，兩隊的動態也成為全球焦點，阿根廷隊的靈魂人物梅西先前遭傳出不斷摸著左後大腿，疑似受到傷勢困擾，並遭英國媒體《每日快報》報導，梅西仍因腿筋問題缺席了隊內訓練，令不少人好奇梅西在最後一戰會有什麼樣的表現。