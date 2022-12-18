奇道勳（左）與徐玄搭檔合作，拍攝過程愉快。（衛視中文台提供）

羅人友（左）與徐玄姐弟演出情侶超有默契無違和感。（衛視中文台提供）

奇幻浪漫劇《魔咒戀人》找來三十而立的「少女時代」成員徐玄主演，她成功擺脫了昔日少女嬰兒肥，展現出可愛迷人魅力，並且逆齡10歲化身21歲「幸運女巫」與兩位長腿歐巴羅人友、奇道勳一起搭檔演出。

全劇卡司陣容相當堅強，除了徐玄、羅人友、奇道勳等男女主角與田光烈、尹智慧、李勳等知名資深演技派演員外，曾以電影《無聲》入圍2020年第57屆金馬獎最佳男配角獎的童星金玄彬與崔正宇、張允書、趙漢傑等帥氣小鮮肉群在劇中也有精彩演出。

在劇中飾演可愛天真21歲幸運女巫的徐玄，保養得宜的她毫無違和感，出道15年的她，當練習生長達4年半，而後成為超級天團「少女時代」的老么出道，擔任重要的領唱與領舞的工作。不過由於少女嬰兒肥的關係曾被網友嘲笑做文章。但隨著時光流逝，徐玄靠著有效控制飲食，還勤上健身房做運動，由可愛少女變成了性感美女，巴掌大的臉更讓人驚艷，也讓她成功代言了瘦身產品，甚至還登上韓國主要藥妝店健康食品暢銷冠軍。