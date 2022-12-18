朱姓男子去年9月邀約前同事見面，並以介紹工作為由，帶女同事返回住處，在屋內撲倒女同事，強行猥褻並指侵，同日又趁女同事熟睡，拍攝不雅影片留存，2個月後，傳LINE給女同事揚言要散布影片，女同事憤而提出告訴，士林地院審結，考量雙方並未達成和解，依強制性交等3罪，判處應執行有期徒刑3年4月，可上訴。

朱男以介紹工作為由，約女同事吃飯，結束後提議返回淡水住處盥洗，但一進門，朱男即就強行猥褻並性侵得逞，之後趁著女同事熟睡，對著同事隱私部位錄影，經過2個月，傳LINE訊息威脅，「想看看影片內容是什麼嗎？」、「那我就亂傳囉」、「我可以到大陸再上傳」、「我只好向陳總問候」、「歡迎你去告我」等訊息。

已婚的朱男，擔任保險公司司機，本來就無力介紹工作給他人。辯護人主張，朱男誠意向女同事致歉，但因女同事拒絕給予任何協商機會，雙方未能達成和解，但因雙方關係複雜，愛恨糾葛交織，難以用一般社會價值觀行量，希望法院能考量情輕法重，酌量減輕其刑。

不過女同事則以書狀告訴法院「若和解意味原諒，那麼不願和解，便是身為被害人捍衛自尊、堅持立場的表現」，法官認為朱男所犯下的錯誤，對女同事傷害不輕，其中強制性交罪判處有期徒刑3年1月，竊錄他人身體隱私部位判處有期徒刑7月，恐嚇危害安全罪判處有期徒刑7月，應執行有期徒刑3年4月。