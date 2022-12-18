香港新一年度的「財政預算案」將於2023年發表，港府18日展開公眾諮詢。香港財政司長陳茂波18日指出，透過一系列的諮詢活動，希望能更直接地和民眾溝通交流，更好地了解大家的需求和對預算案的期望，更實在地了解到社會的「痛點」及港府在落實措施時需要優化的地方。

香港信報報導，陳茂波18日發表網誌指出，2022年編製預算案的背景比2021年艱難。受地緣政治、供應鏈受干擾、高通膨、全球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響，2022年香港經濟預計會衰退3.2％，2022年度財政赤字將達1,000多億港元水準。

展望2023年，隨著大陸與香港進一步調整防疫措施，更大程度便利民眾生活及經濟活動，海內外的跨境出行及經濟活動將陸續恢復，即使外圍環境仍複雜多變，商界普遍對2023年經濟復甦的期望轉趨樂觀，港府仍須防範市場預期及投資情緒容易急遽變化的不穩定性。