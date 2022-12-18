風靡日本國內外、廣受大小朋友歡迎的動畫《天竺鼠車車》為紀念新系列作品播出，12月23日起至明年4月將分別在東京、福岡、大阪三地觀光客最愛的大型商場中接連舉行「天竺鼠車車純喫茶」快閃紀念活動。

配合「純喫茶」復古主題設定，天竺鼠車車們造型上也隨之改變，紛紛換上復古學生帽、喫茶店女僕裝等新造型，除了推出古早味的餐飲品之外，還販售眾多周邊商品，當然也少不了扭蛋，另外還有難得一見的車車壽司造型小物，充滿創意又可愛。

本次活動一大亮點「天竺鼠車車駕訓班（DRIVING SCHOOL）」讓大小朋友在娛樂的同時習得各種交通知識，在會場各尋寶點收集到實用的交通知識外，還可以乘坐天竺鼠車車電動車，寓教於樂、充滿趣味。

活動於12月23日起在東京池袋太陽城「NAMJATOWN」快閃至1月29日後，分別將在2023年2月10日起於福岡博多運河城會場至3月12日、2023年3月18日起至4月23日在大阪HEP FIVE會場等著名大型觀光商場接連舉行，值得遊日粉絲一遊。限量商品售完與否可於活動特設網站確認：https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/molcar/。

《天竺鼠車車》快閃店周邊商品玲琅滿目。（BANDAI NAMCO Amusement提供）

《天竺鼠車車》快閃店中提供輕食。1100日圓（約台幣247元）。（BANDAI NAMCO Amusement提供）