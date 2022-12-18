全球政經局勢萬變，台人赴美置產、移民話題夯。（柯宗緯翻攝）

中共20大後等全球政經局勢萬變，讓台灣赴美國置產及移⺠又成為熱門話題。科技房產新創公司「FUNWOO」觀察到，近日有台中客戶，要求賣掉台灣一半房產，轉而將標的物放眼海外市場，以該公司為例，近期美國成交房產標的約占8成，當中有9成為投資用途。

國際房產平台「FUNWOO」執行長曾意婷Nancy指出，2021年成立以來成功建立全數位化的商業模式，不只服務海歸國人，也提供想在海外置產的在地客戶，推出「一站瀏覽，全球皆可購」的國際房產平台，提供透明、數據化、零時差的鑑賞及購買服務，幫助更多台灣買家找到理想的海外投資標的。

曾意婷提到，綜觀台灣的房市，2021年至2022年上半年，台灣雖面臨油電及工料雙漲局勢，但房市仍熱絡一路長紅，然而進入2022年下半年，股市表現不佳連帶影響房市、建物買賣移轉棟數明顯下降、預售屋轉售情形增加。

曾意婷觀察指出，對岸20大後台灣地緣政治問題，讓美國置產及移⺠又成為熱門話題，她透露有不少高資產客戶正有意「分攤風險」，轉賣台灣資產，改往美加投資，但如何評估「對的標的物」投資是最該審慎思考的問題。

近期FUNWOO到高雄舉辦溫哥華建案分享會，她說，過去活動大概1個月時間，才會報名額滿，但現在3到5天就秒殺，可見海外房市逐漸受到關注。

曾意婷透露，FUNWOO的服務範疇已從台灣擴及美國，擁有海外置產一條龍服務，目前在⻄雅圖、舊金山和洛杉磯等地都有當地不動產經紀人團隊，服務囊括海外購屋、驗屋到出租管理等，並有合作的當地職業會計師為客戶做完善的資產配置服務。

FUNWOO 目前據點設立在台北市信義區南山大樓，2023年2月也即將在台中全國大飯店設立台中辦公室，預計2023年底前進大南方在高雄設立第3個據點。