高雄科技大學海洋休閒管理系師生17日上午到茄萣區情人碼頭進行獨木舟必修課程，一行人在折返點時卻疑因風雨變化，造成8名學生受困海上和落水，因全身溼透加上天氣寒冷各有失溫和輕傷狀況，所幸救上岸救治後無生命危險！針對學生控訴教師說不下水就當掉的說法，高師大海洋休閒管理系教授高興一否認指出，對誤判後續天候快速變化表達歉意，但成績評量有其規範依據，沒說過學生不下水就當人的說法。

高科大對於這起落水事件，今天上午發出7點聲明，其中第一點指出，興達港內港遊憩水域屬興達港防波堤範圍之內，為相對平穩水域，無浪高問題，本次的確是對天候誤判導致後續救援，授課老師的確因交通因素遲到，依據現場教練回覆海況資訊後，由授課教師做出按計畫下海實作長划訓練的判斷，誤判後續天候快速變化，授課教師表達深刻歉意。

授課教師高興一表示，高雄市昨天氣候下雨，由於鼎金交流道大塞車，因此趕到茄萣才遲到，快抵達茄萣區時現場並未下雨，與現場教練聯繫溝通後，才決定要讓學生下水，他抵達後，在岸上和另組教授在陸上操作，由於海象快速變化，落水意外發生後，他也跟著下水救援。

至於學生指控教師說不下水就當掉的說法，高興一否認強調，從未說過此話，因為課程成績評量都有一定的規範，包括出席、測驗等綜合評比，不會「不下水就當人」。

高興一表示，學生在課程中若有不適合下水的原因，可向教練提出請求，不會強迫下水，由於獨木舟理論與實務是專業課程，在海洋休閒系上列為必修，因此學校會積極輔導學生取得相關證照。

高興一表示，能夠體會學生出事後的激烈反應，未來會更加留意學生安全的課程設計，目前系上針對本學期移地教學課程，均決議暫緩，全部移回校內進行。後續校內會做整體課程的檢討與追蹤，並且持續關心昨日課程學生復原狀況，由相關單位提供學生後續諮詢及輔導。