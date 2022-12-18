寒流來襲，今（18）日白天台灣中部以北皆出現10度以下低溫，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，今晚輻射冷卻發威，在平原、空曠、近山區地區將出現第二波低溫，估計溫度僅有5至9°C，提醒民眾留意保暖禦寒。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午在臉書發文表示，今天北台灣全天嚴寒，到了中午氣溫還在9至10度間徘徊，今天夜晚至明天清晨因輻射冷卻效應，將出現第二波嚴寒低溫，各地低溫普遍8至9度，尤其平原空曠地區有機會5至6度。

此外，氣象局今日下午也發布低溫特報，今(18日)下午至明(19日)白天，18縣市為橙色燈號，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市、新竹市、花蓮縣、臺東縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

嘉義市、高雄市、屏東縣則是黃色燈號，須注意有10度以下氣溫發生的機率。