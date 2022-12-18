隨著感情升溫到一定程度，許多情侶都會發生性關係。一位女網友表示，某天恩愛完之後，她詢問男友什麼時候開始對她有性幻想，沒想到平時溫柔害羞可愛的男友，竟透露交往第2天男友就想要色色，讓她忍不住笑說，「原來長相、談吐、氣質再斯文的男生，骨子都是色鬼」。

原PO在Dcard發文透露，她和初戀男友交往1年半後才發生關係，彼此都是第一次。最近她趁著男友床上運動完腦袋昏昏沉沉的時候，把握機會問了一堆奇怪的問題，其中一題就是「你從什麼時候對我產生了性幻想？」

原本男友選擇保持沉默，最後終於受不了原PO一直盧，才緩緩說出其實早在交往第2天抱抱時，他就開始產生性幻想；更坦言某次原PO彎腰撿東西時意外走光，只是看著屁股蛋就差點受不了，回家後馬上DIY解決。

男友提到，自己知道原PO想婚後發生性行為，為了讓她同意發生關係花了不少心力；男友說明，因為是初戀，他對性特別好奇，怕被說是噁男才不敢承認有幻想，讓原PO笑說，「原來長相、談吐、氣質再斯文的男生，骨子都是色鬼」。也好奇提問，男生們真的都像她男友一樣色嗎？

對此，許多人紛紛回應，「如果是正常男生腦袋真的都在想這些啊，噁男則在於他們把想法付諸行動或言語而已」、「女生來發聲一下，很正常呀，女生對喜歡的男生也會呀」。