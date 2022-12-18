九合一選舉綠營慘敗，但民進黨內的檢討似未針對問題核心，甚至扯認知作戰，被外界認為根本沒在檢討。媒體人「逆風的烏鴉」以世足衛冕隊法國為例指出，強隊是怎麼輸掉的？通常都是有些奇葩的領導人，相信一些不該相信的東西，做些不該做的事，才會輸掉。就跟當年法國隊教練迷信占星術一樣，某黨因為2020年的勝利而走偏鋒走上癮，迷信覺青、側翼、網軍、抗中保台這種東西，才是問題所在。

「強隊是怎麼輸掉的？」逆風的烏鴉今(18日)在臉書發文表示，民進黨輸掉九合一大選，鄭文燦昨天用世界盃來比喻，說「最強的球隊有時候會輸掉，下次贏回來就好」。意思大概是說民進黨是最強的球隊，這次輸掉沒關係，下次贏回來就好了。他說的沒錯，在世界盃乃至整個足球歷史上，不少強隊總會因為不同的因素輸掉比賽；鄭文燦拿世界盃比喻，讓他想到了一個例子，就是今天晚上要爭取衛冕冠軍的法國隊。

他指出，法國隊1998年在席丹帶領下拿下首座世界盃冠軍，可是就是這樣人才輩出的法國隊，2002年世界盃卻在小組賽就以1和2負出局。2006年又拿到世界盃亞軍，2010年又是小組賽1和2負出局。讓法國隊在21世紀後不斷打擺子的，有個人絕對「功不可沒」，就是2004年起擔任法國隊主教練的雷蒙多梅內克。這人出名不是他的執教功力，而是他號稱「星座小王子」，非常迷信星座，選人用人排名布陣不是看能力而是星座。

多梅內克是水瓶座，他曾公開表示獅子座後衛就是不穩定的因素。法國隊隊長、名後衛加拉斯就是獅子座；亨利也是獅子座，這兩人都被他冷凍。多梅內克最討厭的是蠍子座，他說「一隻蠍子會盤活球隊，兩隻蠍子就會自相殘殺」，又一堆天蠍座的球員被他棄用。他還認為雙魚座太矯情，不能重用。造成了2010年世界盃上，雙魚座的鋒安內爾卡因為被他針對而發生衝突，成為整隊的罷訓事件，這一年法國隊小組賽就出局。

逆風的烏鴉強調，強隊當然有可能會在下次贏回來，但重點是知道自己之前是在那裡輸的，而且真的把那個輸掉的因素改正。迷信爵卿（覺醒青年）、側翼、網軍、坑中煲台這種東西，其實就像是迷信占星術是一樣的。法國人因為2006年意外的勝利（亞軍）有了思想上的偏差，和某黨因為2020年的勝利而走偏鋒走上癮，才是問題所在。而他也提到「當然，如果他的對手是鐵板神算信徒之類的，說不定他們還是會贏」。