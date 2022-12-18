日本老牌搖滾樂團「C-C-B」由笠浩二、渡邊英樹、關口誠人、米川英之等人組成，活躍於1980年代，代表作歌曲為《Romantic不能停止》，至今仍受歌迷喜愛。不過，該樂團主唱兼鼓手笠浩二14日因腦中風逝世，享壽60歲，由他的母親協助辦理後事，令人鼻酸。

笠浩二上月8日剛過60歲大壽，他的正字標記為搶眼顏色的眼鏡，總是亮麗的出現在舞台上，盡情地邊唱邊揮舞鼓棒，「C-C-B」成為80年代日本高中女生狂追的偶像天團，可惜全員合體表演的畫面已成為歷史。笠浩二的IG今（18日）發出訃聞，證實他離世的噩耗，上面寫著，笠浩二今年7月底因慢性糖尿病住院治療，但不敵腦中風，12月14日晚間18點23分嚥下最後一口氣，享壽60歲。

文中也提起，衷心感謝對笠浩二生前有恩的人，但考量笠浩二家屬的意願，守靈和喪禮僅邀請近親參與，謝絕所有弔唁、供品和鮮花等，晚點會公告送別會的細節。

笠浩二近年的健康狀況每下愈況，他的身形不但暴瘦，行動也得靠枴杖、輪椅代步；根據日媒報導，笠浩二的母親一手扛下兒子喪禮的所有事，預計把笠浩二愛用的鼓棒、眼鏡都放入靈柩，白髮人送黑髮人的痛苦，令外界相當心酸。