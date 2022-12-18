在歐洲經濟表現優於預期下，高盛將道瓊歐洲600指數未來3、6、12個月目標價分別上修至390、410、450點，而英國股市未來3、6、12個月目標價也上修至6700、7000、7700點。

富蘭克林證券投顧表示，歐股在題材上也有部分亮點，首先，歐洲能源股的自由現金流量(FCF)收益率在各大類股中最高，而較高的FCF收益率也代表對利率變化的敏感性較低，其次，歐洲央行升息將有助改善銀行股財報表現，摩根士丹利(9/15)便以評價低廉、獲利具彈性為由將歐洲銀行股的評等調升級至「增持」，此外，隨俄烏戰爭使歐洲各國擴大國防支出、歐盟的「RepowerEU」計畫上路，歐洲國防、綠能等具題材加持的類股可望受惠較多。最後，由於經濟環境正從一個關注營收成長的週期過渡到關注獲利能力和淨利率水準的週期，然因企業獲利持續面臨原物料、勞動力、利率、監管、去全球化趨勢、ESG要求、稅收等成本上升的壓力，投資人應關注具有良好定價能力且能保持高水準淨利率的企業。

在歐元方面，歐元近週上漲0.83%，歐洲央行(ECB)也升息了2碼，但總裁拉加德(Christine Lagarde)直言任何認為本次升息2碼是政策轉向者都是錯誤的，預計未來一段時間仍將以2碼的速度持續升息，此外，歐洲央行還宣布將於2023年3月啟動量化緊縮(QT)，預計每月平均將縮表150億歐元，立場顯然較市場預期的更加鷹派，支持歐元走升。

英國央行(BoE)同樣升息2碼，聲明直呼英國的通膨壓力可能會維持更久，故有必要維持強有力的貨幣政策，但英鎊仍在近週下跌0.66%。英國央行(BoE)於12月升息2碼，但聲明稱英國的通膨壓力可能會維持更久，有必要維持強有力的貨幣政策，高盛預計後續將在2023年2月再次升息2碼，並於3月、5月各升息1碼，終點利率4.5%，在財政政策上，英國秋季財政計畫預計未來5年將減支300億英鎊、加稅250億英鎊，此將有助解除市場疑慮，不過，英國預算辦公室(OBR)預計2023年GDP將萎縮1.4%，明顯低於3月預估的成長1.8%。