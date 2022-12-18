寒流持續發威，桃園從17日早上9點至今傍晚，共發生7起疑似低溫猝死案件，3男4女送醫，僅1人幸運救回、1人仍持續搶救中，其餘都不幸喪命，最年輕的是年僅38歲的女性。消防局指出，雖然無法確定與天氣是否相關，仍提醒民眾注意保暖，特別是年邁長輩要特別注意頭頸部，以免引發心血管疾病。

寒流來襲，全台成「凍番薯」，今晨桃園氣溫更是低於10度，根據桃園市消防局統計，自17日早上9點至今天傍晚4點止，共接獲7起內科OHCA（到院前心肺功能停止）救護案件，包括中壢65歲彭男、楊梅38歲黃女、中壢52歲劉女、蘆竹62歲胡男、龜山95歲詹女、觀音66歲彭男和桃園91歲李女，其中彭男救回、胡男搶救中，其餘送醫後仍宣告不治。

消防局呼籲民眾注意保暖，特別是有慢性病、高血壓、三高族群和年長者，可戴帽子、圍巾等加強頭頸部保暖，避免冷風直灌。

社會局也啟動低溫關懷機制，辦理夜間關懷訪視及開設避寒站，社工提醒，如有避寒需求的街友，可前往南、北區街友外展服務中心求助。市民如發現市場、車站、公園、地下道、土地公廟等地露宿的街友，可協助勸導前往南、北區外展中心避寒，或通報街友外展服務中心