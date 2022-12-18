白河區一處民宅起火，警消遍尋不著消防栓補充水源，幸好找到一處水塘抽水。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

白河區崎內里1棟民宅18日中午突然發生火警，台南市消防局獲報出動救火，因地處偏僻無消防栓補充水源，消防人員及時在山區找到一處池塘抽水，半小時內滅火，無人傷亡。

詹姓住家為2樓鐵皮民宅，位在白河區崎內里，深入山區，18日因天氣濕冷，家人開啟除溼機，一家5人中午用餐時，突然聞到燃燒臭味，住宅警報器響起，四處查看才發現左側房間內除濕機短路起火，試圖自行滅火無功，眼見火勢變大，趕緊報案並逃出屋外。

詹家地處偏遠山區，警消趕到時，房內已冒出熊熊火焰，警消一邊出水救火，一邊尋找補充水源，竟找不到1支消防栓，眼見15輛水車的水都要噴光，幸好在附近找到一處水塘，利用抽水機抽水灌救，半小時內撲滅火勢。

警消滅火後續仍須排除屋內濃煙，持續對準窗口噴水，引導濃煙散出。詹家5人提前逃生，全案無人傷亡，不報財損，屋內燃燒面積約10平方公尺。

白河消防分隊表示，在缺乏消防栓的區域，警消人員只好就地利用天然水源以防救災水源枯竭，並以撒水方式作水力排煙。

台南市消防局表示，寒流來襲常發生家電走火燃燒事件，提醒民眾使用燃氣熱水器裝置，須保持室內通風，避免發生一氧化碳中毒事件，及使用電暖爐貨除濕機時，周圍不可擺放其他可燃物，以免發生火災。