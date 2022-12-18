18日寒流來襲，尖石鄉宇老部落因處於風口，在上午8時許下冰霰，從竹60線到橫山分局宇老派出所周邊一片白茫茫，五峰竹67線到白 蘭部落往白蘭稜線的步道，在上午10點半出現下雪景象，員警測到室外溫度是負2度，警方提醒上山的民眾要小心駕駛。

五峰鄉白蘭部落往白蘭稜線步道下雪，吸引民眾帶小朋友去看雪。（張益生提供／羅浚濱新竹傳真）

縣議員張益生表示，五峰白蘭稜線海拔約在1500公尺，從白蘭部落往稜線方向山區，在上午10點半出現雪景，步道沿線佈滿白雪，吸引民眾帶小孩去看雪。