「財富女神」王宥忻17日受邀參與「活出自己喜歡的樣子」活動講席，在耶誕佳節前夕帶動近百人一起「點亮生命」。王宥忻分享自己18歲那年家道中落、父親留下巨債讓她無家可歸，靠自身努力不到30歲搖身一變成為億萬富翁的箇中秘密；身障鬥士企業家莊承恩也分享自己13歲時因一場車禍，失去一雙腿、一隻手，如今活出精彩與自信的故事。

擁有10億身價的王宥忻認為，要懂得看見自己的價值、分享自己熱愛的事，更要學會傳遞價值，如此一來財富自然相伴而生，這就是財富自由的關鍵；此外，王宥忻也提到目前正積極打造萌獸樂園，希望將來成為寵物教育基地。

「活出自己喜歡的樣子」講席今在北科大先鋒科技大樓舉辦。（沛思特提供）

「活出自己喜歡的樣子」講席由沛思特Petstar董事長鄒嵩棣舉辦，號召民眾參與正能量學習，並在豐盛有餘之時多關心動物；昨現場還有出版超過141本暢銷書的風水大師陳冠宇，親自示範「迎向2023年的居家風水如何點亮」，結語則由無二講堂菩提協會的創辦人丁麗華，以「改變人生、從心開始」為主題，讓現場嘉賓身心靈豐收滿載而歸。