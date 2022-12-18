一名網友日前因在公司值班未出席尾牙，當晚他中了大獎是一台遊戲機，沒想到老闆的小姨子當場喊「人沒到棄權」並抱走獎品，而老闆也同意說「沒來就是棄權」，該網友說往年都會保留獎品給值班同事，而且對方直接拿走獎品也相當不合理，老闆事後補給他2千元，引爆網友們怒火。

「我的尾牙獎品被X走了」該網友在「匿名公社」發文，他因為公司尾牙當天需要值班，因此留在公司未出席尾牙，沒想到當天他抽中大獎，是一台知名遊戲機，沒想到老闆的小姨子當場喊「沒到棄權」，而老闆也同意說沒來就是棄權，讓他相當傻眼，因為他不是故意不去的。

該網友說，他在公司8年來，每年值班同事若是中獎都會保留獎品，一名同事後來偷偷跟他說，原來當天老闆的小姨子在抽獎前就說很想要該大獎，當下才會馬上說原PO沒到，甚至「直接抱走該獎品」，原PO說「再怎麼棄權也是重抽吧，直接給她是什麼意思？」他質問老闆，對方還問他是誰跟他說的。

該網友後來被老闆強塞了2千元，讓他超不甘心；其他網友留言「應該叫老闆還是小姨子給你一台Switch的錢」、「是不是搞錯方向了，老闆跟小姨有姦情吧」、「這什麼垃圾老闆」、「我們今天尾牙也有值班的抽到三獎，獎品都有保留，你公司根本黑箱作業」、「家族企業就是這樣啊」。