總部位於美國的健康指標與評估研究所 (IHME)以最新的模型預測顯示，中國突然取消嚴格的防疫限制措施將導致病例激增，預計到2023年將有超過100萬人亡因感染新冠肺炎而死亡。

《路透》報導說，根據該組織的預測，中國的病例將在4月1日左右達到峰值，屆時死亡人數將達32萬2000 人。IHME主任莫瑞（Christopher Murray）說，到達峰值時，大約會有1/3中國人口感染新冠病毒。

令人納悶的是，自大陸大幅放寬防疫限制措施以來，官方衛生部門尚未報告任何一例死亡病例。目前最後一次官方死亡報告仍停留在12月3日。已公布的官方統計數字，中國新冠大流行的總死亡人數仍停留在5235 人。

報導說，在大陸許多地方發生大規模抗議之後，中共終於取消了全球最嚴格的新冠防疫限制，開放管制後的感染人數激增，許多人都擔心在下個月的農曆新年假期中會有更大規模的民眾感染新冠肺炎。

IHME主任在網上發表研究報告時說，沒有人像中國那樣堅持病毒清零政策，這項嚴苛的雖然有效地阻止病毒早期毒株的傳播，但是Omicron毒株種的高傳播性使清零政策難以持續下去。

報導指出，這個位於西雅圖華盛頓大學的獨立模型建構小組在整個大流行期間一直受到各國政府和企業的信任與依賴，該小組也利用最近香港的Omicron疫情數據和各省計數字做為研究依據。