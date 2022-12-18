「浩角翔起」浩子、阿翔今（18日）出席忠義基金會第3屆「築 愛齊步走」公益健走暨愛心園遊會活動；2人合作近20年，主持多檔綜藝節目，其中網路節目《鬧著玩娛樂》內容多由他們親自策劃，阿翔透露細項多由他和製作人開會討論，浩子則未參與。

浩子解釋，沒開會不是不關心，而是一種顧全大局，「團隊裡每個人的主見都很強烈，如果要跟這些人共事，我怕到後來會連朋友都做不成，與其這樣，我倒不如把自己抽離」，會抱怨行程嗎？浩子開玩笑說，當然一定會抱怨，家庭是最大的避風港，我都會回家找老婆抱怨阿翔，一旁的阿翔聽後微變臉，不敢置信。

阿翔表示他和浩子個性不同，「浩子屬於人來瘋，現場即興玩樂的人，我是屬於規劃型的，所以我們在一起才有火花，當他很失控時，我就要把他控制回來，如果開會時他失控的話，我們會開不了會，他的長處是錄影當下，我們長處是把內容規劃好，沒有什麼排不排擠」。

浩子不忘稱讚阿翔每次行程都盡全力的把所有事打理好，可以算是線上主持人中最適合走幕後的，阿翔說，製作人顏永烈是會想內容怎麼玩、怎麼規劃，我是走更前面，直接跟廠商洽談，而浩子就是到現場後好好玩、享受。

2人透露目前已接到7、8場尾牙，有合體也有個別主持，「慢慢來，畢竟有些企業還在觀望」，誰比較多場？浩子笑說：「我沒有去問他，他也沒關注我」，至於價碼？浩子秒回「當然要水漲船高啊！」一旁經紀人趕緊提醒用錯成語，「是共體時艱，你是不是用錯詞？」2人說因為疫情的關係，大家都不好過，有些企業連續10年邀請他們，也有企業2年前就付訂金，結果卻碰到疫情；尾牙的酬勞？2人表示沒有多問經紀人，實際金額要等之後入帳才會知道。

浩子參與實境節目《嗨！營業中》數月，適應了嗎？他笑說加入節目最大的收穫，就是發現自己很不適合餐飲業，「壓力很大，很多時候都焦頭爛額」，他笑說每次看到點單，腦中就開始當機，錄了節目後更覺得要對餐飲業致上最高敬意。阿翔有機會到節目打工嗎？他說有邀約就會去上，但平常在家就在打工、打理家務，不用去節目也行。

農曆年即將到來，浩子透露將帶爸媽、老婆、小孩到日本九州旅遊7天6夜，「媽媽前陣子跌倒，那時候發現她老好多，好在後來康復就好很多，想趁他們現在能跑能跳，帶他們多去外面走走」；阿翔則表示會帶老婆、小孩回台南老家，一解爸媽的思孫心情。

浩子（左）、阿翔。（忠義基金會提供）

忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，並為國內少有收容0-3歲嬰兒之專業安置家園，長年以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7500位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助650位以上的孩子遇見願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。以「兒少福利園區」之名新創家園，意欲從永續家園走向永續社會育兒力，愛護失依兒的同時，更盼與各界親子共好，預防不幸兒少憾事發生。