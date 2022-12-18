警察熱心服務不求回報，台中市政府警察局日前舉行「111年度警察志工聯繫會報」，並頒發內政業務志願服務金、銀質獎座獲獎志工15位，及6個績優單位、志工楷模81位，警方也感謝警察志工們在崗位上的付出與辛勞。

現場警察局長蔡蒼柏當場頒給原警察志工大隊長游信對續任聘書，蔡說，志工的精神就是付出不求回報、無所求，每年警察志工楷模頒獎典禮，他排除萬難親自主持，和所有警察志工分享獲獎的喜悅，感謝所有警察志工們的奉獻。

蔡蒼柏說，感謝警察志工大隊長游信對所帶領的「警察志工大隊」及「警察志工協會」。游大隊長為成功企業家，現為開原報關公司董事長，能在百忙之中，仍繼續承擔志工大隊長，是全體志工們的福氣。

80歲高齡的朱姓志工說，自2014年起加入警察志工行列，不畏颳風下雨，堅守岡位，辛勞付出8年，累計服務時數達1139小時，協助警政單位提供民眾報案及櫃檯諮詢服務，另配合犯罪預防宣導及社區關懷服務。

第四警分局志工顏佳筠的服務時數累積達2756小時，獲內政部頒發金質獎座，熱心服務的精神著實令人佩服。2人從事志願服務工作主動積極，獲選為警察局績優志工楷模。

蔡蒼柏說，因警察志工的熱情付出，讓台中這座美麗的城市充滿活力，處處瀰漫著溫情，尤其當民眾走入每一處警察機關，都可以看到警察志工夥伴們熱忱貼心的服務身影，也是台中市最溫馨動人的生活圖象。