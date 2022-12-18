國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區，18日舉辦「鳳凰四十風華再現」40周年感恩園慶；館長焦傳金表示，鳳凰谷鳥園經歷921震災等天然災害，多次休園、開園，有如浴火鳳凰，也成為環境教育最佳場域。

鳳凰谷鳥園40周年慶「茶山音樂會」，由鳳凰國小、廣興國小學生舞蹈、弦樂與國樂演出，還有免費茶席。

焦傳金表示，鳳凰谷鳥園生態園區於1982年開園，在經歷多次天然災害，造成道路位移、鳥籠與建築毀損，留下許多園區經歷休園、重新開園、災後修身養息復育的痕跡。2013年加入國立自然科學博物館，近年也積極與「臺中市野生動物保育學會」、「特有生物研究保育中心」、各縣市政府等救傷單位合作，協助收容因傷無法野放的鳥禽，同時藉由後續照養與教育展示，讓民眾了解保育的重要性。

「鳳凰四十風華再現」40周年感恩園慶，精心規畫茶山音樂會、森活鳥市集、鳳凰森友繪畫展、40周年時光特展，廣邀民眾走進大自然，感受森林的心跳。

鳳凰谷鳥園生態園區位於南投縣鹿谷鄉鳳凰山山麓，占地30餘公頃，有多種珍貴鳥類與豐富的自然生態，可以看到珍貴鳥禽，如草鴞、藍腹鷴、大冠鷲、巨嘴鳥、黑冕鶴等；同時保存天然災害的地質景觀，及具歷史意義的古蹟人文特色，定期舉辦多樣化生態教育活動，如挖筍、賞螢、賞蛙、賞蝶與觀星品茶等科教活動，成為民眾親近生態保育、體驗自然災害及人文古蹟巡禮的最佳場域。