今年首波寒流來襲，雲林縣沿海地區漁民提前防寒，18日未傳出大量虱目魚凍斃災情，台西鄉丁姓漁民表示此波寒流雲林沿海最低溫約在10度左右，大家事先架好擋風牆，並把魚塭水注滿保持在30公分以上，讓虱目魚可以在水底避寒，配合引入水溫較高的地下水，撐過此波寒流。

雲林縣沿海地區漁民超前部署提前防寒，事先架好擋風牆，18日未傳出大量虱目魚凍斃災情。（張朝欣攝）

雲林縣沿海地區漁民18日一大早巡視魚塭，很擔心看到一片魚肚白，所幸僅出現零星體弱虱目魚凍傷，沒有大量凍斃情況，大家鬆了一口氣，不過也不敢掉以輕心，根據氣象局資料顯示，此波寒流預計影響至19日，21日還有1波強烈大陸冷氣團來襲，只能持續備戰。

台西鄉丁姓漁民表示，2016年遇上霸王寒流，雲林虱目魚凍斃上百萬尾，幾乎全軍覆沒，2021年霸王寒流虱目魚凍斃超過30萬尾，農委會雖啟動現金救補助與低利貸款，但大家仍損失慘重，因此只要有寒流來襲，都會提前作好各種防寒措施。

漁民說，溫度一旦低於10度，虱目魚活動就會變緩慢，可能產生凍傷，若降至8度，便很容易出現大量凍斃，遇到這種情況，抽地下水加溫、加深保溫過冬溝都沒有用了，只能請老天爺保佑，祈求自己的虱目魚體質好一點，減少凍斃數量。

漁民指出，18日沿海地區偶爾有陽光露臉，風勢也較17日弱，但由「寒」轉為「凍」，體弱虱目魚會出現凍傷，若氣溫即時回升還有救，一旦持續低溫，就準備「收虱」，打撈凍斃的虱目魚廉價賣給加工廠作飼料，或拿去送給親朋好友。

漁民提到，面對日益嚴峻的極端氣候，不少人開始考慮投保「虱目魚農業保險」，雖然投資報酬率不高，但可藉此分散風險，盡量將損失減至最低。