三重區長陳奇正在現場與小朋友互動。（三重區公所提供）

聖誕節腳步越來越接近，新北市三重區公所今（18）日下午三重228公園舉辦聖誕音樂會，邀清厚德國小音樂管弦樂團、重陽國小「重陽兒童口琴樂團」到場演出，並有三重區流行創作舞蹈協會為活動暖場。

三重區長陳奇正表示，三重區228和平公園，是三重面積第二大的公園，在歷經8個多月的整建後，已煥然一新，公園設計採減量原則，將音樂台前原有的觀眾席座椅移除，因而增加近200坪的大草坪，形成廣闊又舒適的活動空間。

今天參與活動演出的除了鄰近的厚德國小音樂管弦樂團，還有成軍10年，多次在多次在全國兒童音樂比賽中奪冠的重陽國小「重陽兒童口琴樂團」，特別演奏應景的「聖誕老公公要進城了」、「We Wish You A Merry Christmas」等曲目，另有三重區流行創作舞蹈協會為活動暖場，演出具有特色的原住民及日本舞蹈。

另外，三重區公所也發放限量的精美地墊，現場參與活動並於「新北市三重區公所」臉書打卡，前200名即至服務台報到領取；另外活動現場也發送小餅乾，烘托聖誕節歡樂的氣氛，讓民眾在假日午後一同享受輕鬆愜意的聖誕音樂饗宴。