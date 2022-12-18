2022大選落幕，新北市長侯友宜被視為2024總統大選潛在人選，但若有想要出來選舉，黨內人士認為2024年侯友宜若也有想要出來選舉，必須與國民黨主席朱立倫有默契，朱立倫今天表示，一定推出最強候選人，大家不要自私自利，要無私無我。但侯是否是最強候選人？朱低調說「我只能說他是我們最強母雞」。

朱立倫今天下午出席台北市黨部中山大同黨慶大會，對於2024總統大選議題，他表示，第一件事情，一定推出最強候選人，「我們全黨大家不要自私自利，我們無私無我」，團結就能勝選，但現階段大家都知道，正在努力1月8日台北市補選，接下來還有南投的補選，大家全心全意把補選選戰做好，然後新當選的縣市長「侯侯做代誌」（好好做事情）一步步走，一定能勝選。

至於侯友宜是心中最佳人選嗎？朱立倫思考一下說，自己跟侯友宜是老同事、老朋友，大家都知道他們的交情非常深厚，「但是我不能夠現在特別去強調，我只能說他是我們最強母雞，我們大家一起努力。」