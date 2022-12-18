曾國城今（18日）號召PaMi曾拌麵團隊及世新學弟妹組「城群結隊」啦啦隊 ，為參與臺北馬拉松賽事活動的跑者打氣加油打氣；他笑說，看到很多跑馬拉松的人，大多不胖，頂多肉肉的，我想我身材也算肉肉的，應該跑馬拉松沒問題。

曾國城號召學弟妹一起替跑者加油。（PaMi曾拌麵提供）

他說一早看到兩萬多位跑者熱血參與這次賽事，內心超級感動，更對馬拉松運動躍躍欲試，「聽說馬拉松有分『全馬』、『半馬』外還有『小馬』，我想挑戰『小馬』，應該沒這麼難，我騎腳踏車都能從內湖到淡水來回60公里都可以了，這個（馬拉松）練一下應該能克服困難做得到，要學習一下阿甘式的堅持精神，看到兩萬多人頂著寒風跑回來終點，畫面很震撼、感人，從這個運動更可以看到城市的生命力，希望我下次也能成為其中的一員」。

曾國城今頂著低溫在臺北馬拉松跑者賽道上與跑者相見歡，他用盡氣力替跑者加油到快要燒聲，結束行程後又馬不停蹄的趕去演出「摘心米其林」舞台劇最後一場巡演，像「SUPER麵」一樣體力驚人。

曾國城親自下廚，準備熱食給跑者。（PaMi曾拌麵提供）

值得一提的是，曾國城在攤位現場不只煮麵還分送麵食給跑者，一早就熱力滿滿的他更遇到許多熱情民眾合影，除了合照的民眾比以往多外，還遇到許多參與馬拉松活動的藝人好友如Junior、小馬（倪子鈞）的太太及唐從聖等人，現場歡樂氣氛滿滿。

曾國城為跑者加油打氣。（PaMi曾拌麵提供）

被問到有沒有喜歡的運動，曾國城透露40歲前喜歡打籃球，「40歲後欠缺肌耐力跟訓練，所以開始打高爾夫球，然後現在過了50歲，愛上騎腳踏車」。近日氣溫下探6度，曾國城特別分享保暖撇步，「天冷幾個地方千萬不要冷，手腳、頸部跟頭的保暖措施要做好，最重要要記得暖身，流汗要把汗擦乾，這樣動起來才會舒服」。