大陸疫情防控逐漸放寬，大陸福建、江蘇、湖南等地發出通知，19日起除畢業年級（如中學、高中三年級）以外，中小學課程全部調整為線上教學。山西臨汾則要求高中返校師生員工需持48小時內核酸檢測陰性證明才能進入校園，顯見學校防疫措施仍未鬆懈。

澎湃新聞報導，福建福州市教育局18日決定，鼓樓區、台江區、倉山區、晉安區、馬尾區各中學、小學三至六年級，19日起全部調整為線上教學。此外，初三、高三年級學生正常到校上課，也可自願申請居家學習。對於居家學習的學生，學校透過「線下教學同步直播＋錄播」相結合等方式，多形式開展線上教學。

江蘇南京、連雲港等地也已明確相關措施。另據《瀟湘晨報》報導，日前，湖南長沙市雨花區兩所公辦小學發出通知，表示依據學校目前因確診病例停課班級數量情況，學校從19日到本學期期末停止線下教學，全校改為居家線上教學。

報導還指出，山西臨汾明確，19日起普通高中高三年級學生可返校展開線下教學，其餘學段學生原則上繼續開展線上教學，返校師生員工需持48小時內核酸檢測陰性證明進入校園。入校後，24小時內完成1次核酸檢測，之後每3天開展一次全員核酸檢測。

臨汾方面要求，在師生員工返校後，各地各校要嚴格校園管理措施，例如，實行全封閉管理制度。返校後至放寒假前，校內所有師生員工原則上不進不出；開展精細化健康管理。校內師生除體育活動、睡覺和進食外，其餘時間均需按規定佩戴口罩；嚴格聚集性活動管理。食堂就餐時要固定座位，單人單桌單向就餐；做好通風消毒工作等。