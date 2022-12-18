企業排球18年聯賽18日在高雄鳳山體育館進行，由地主高雄台電對上愛山林，本場為台電本季最後一場的主場賽事，台電全隊氣勢如虹，以25比19、25比10、25比8搶下3連勝，也送愛山林開季10連敗，至今本季還沒開胡。

首局台電黃芯瑜以及陳姿雅貢獻得分幫助隊伍取得領先優勢，李姿瑩也利用時間差送出一記直線重扣，不斷地拉開雙方分差，愛山林洪詩涵開始加強前排防守強度，嘗試透過攔網得分為隊伍止血，但黃芯瑜靠著一記A式快攻撕裂對手防線 ，第一局由台電先行拿下。

第二局愛山林重整旗鼓，靠著洪詩涵二號位的直線重扣幫助隊伍先馳得點，台電黃瀞萱也送出一記斜線進攻還以顏色，陳姿雅也以斜線進攻給予支援，幫助台電取得9分領先，愛山林始終無法突破台電的嚴密防守，最終台電連下兩城，率先聽牌！

第三局台電由黃瀞萱二號位的高打點斜線進攻開啟攻勢，台電替補上陣的許惠瑩擔任奇兵，第三局火力全開，不間斷的進攻令愛山林無法招架，開局沒多久便取得10分領先，最終許惠瑩四號位的斜線進攻幫助隊伍贏下本季最後一場主場勝利。