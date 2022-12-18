賽前場場都扣倒對手的平鎮高中，18日在冠軍戰對上普門中學再次展現強大火力，全場敲出11支安打，加上先發投手黃錦豪傷後復出繳出好投，提前6局以10比0獲勝，抱回高中聯賽鋁棒組第6座冠軍。

平鎮自預賽起，每戰都提前結束比賽，今天與普門爭冠也不例外，2局上普門出現連續3次保送，讓平鎮逮到機會，劉軒誌擊出高飛犧牲打先馳得點，隨後黃天賜、曾譯威、江庭毅安打連發，先吃下5分大局，3局上再下一城。第6局劉軒誌、曾譯威、江庭毅敲安，第4棒胡振利扛出中外野兩分炮。

平鎮先發投手黃錦豪雖然每局都有被敲出安打，不過屢屢化解危機，投到第4局1出局留下一、二壘有人退場，林孟佶接手後援及時穩住戰局，兩名左投合力鞏固防線。

平鎮連7場扣倒對手強勢奪冠，總教練吳柏宏表示，這次比賽投手、打擊、守備都有效發揮，選手大膽攻擊，才能提前結束。黃錦豪先發3.1局無失分，拿下MVP大獎，投手教練羅健銘說：「他今天雖有危機，但都能守住，高一受傷後一直在調整，很努力，這次投1、3、7場，跟林孟佶貢獻度差不多。」

扛起冠軍戰重責的黃錦豪說：「能投冠軍戰很開心，感謝教練信任，今天控球、球速有點無法兼顧，內容可以更好。」黃錦豪在國中時就很突出，升上高中手受傷休養一年，這半年傷後復出，他坦言在未來之星比賽時，投16球只有2個好球，一度想放棄棒球，「吳教練與羅教練一直鼓勵我，才能有今天的表現。」

平鎮相隔一年重返榮耀，吳柏宏表示，要感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師、校方、教練團以及贊助廠商，才能締造佳績。

【團體獎】

第一名：桃園市平鎮高中

第二名：高雄市普門中學

第三名：桃園市北科附工

第四名：新北市穀保家商

第五名：臺東縣台東體中

第六名：新北市秀峰高中

第七名：桃園市大溪高中

第八名：雲林縣麥寮高中

【個人獎】

教練獎：吳柏宏、羅健銘、呂明杰（平鎮高中）

打擊獎第一名：楊子濬（平鎮高中）

打擊獎第二名：曾譯（平鎮高中）

打擊獎第三名：江庭毅（平鎮高中）

打點獎：楊子濬（平鎮高中）

全壘打獎：林于澔（大理高中）

投手獎：蘇政憲（北科附工）

MVP：黃錦豪（平鎮高中）