為響應節能減碳，中央推動「全台設置LED路燈」政策已多年，但台中市審計處審核報告指出，全市29區仍有1309盞路燈為水銀燈，呼籲市府應儘速汰換。台中市府建設局長陳大田表示，台中市在2017年已全面完成LED路燈汰換作業，員工近日從台電台帳上發現有少數缺漏，2023年上半年將完成汰換。

有感於水銀路燈不環保、有造成汞汙染的疑慮，且其亮度不如LED燈，行政院2012年開始推動「全台設置LED路燈」政策，並由經濟部能源局以「水銀路燈落日計畫」專案補助經費。但審計處審核報告指出，水銀路燈已公告禁止使用，且其耗電量高、亮度較LED燈弱，台中市部分地區卻仍在使用，且已經逾5年未汰換。

市議員當選人陳雅惠表示，台中市截至去年底共有路燈設備21萬6681盞，比2020年增加2萬2536盞，增加的部分包括7608盞LED路燈、鈉光燈有2萬1964盞；使用LED燈或鈉光燈已經是趨勢，全世界都在推動節能減碳，市府應儘速盤點並完成路燈汰換作業。

建設局指出，台中市在2016、2017年時已完成經濟部水銀路燈落日計畫，當時的執行是由區公所提供普查資料，並申請中央專案經費補助7億4911萬多元，總計汰換9萬1000盞路燈，汰換後每年節電量達1.2億度電力，年減碳量約4.53萬公噸二氧化碳、相當於88座大安森林公園的排碳量。

陳大田表示，台中市全面汰換路燈已多年，每年路燈約節省1／3電費，之前建設局員工清查台電的台帳，主動發現竟有少部分零星水銀路燈仍存在，應是當初汰換時缺漏導致，目前已請29區公所重新檢查，尤其針對偏僻山區清查，將於明年上半年完成汰換。

陳大田強調，水銀路燈不環保，相較於LED燈或鈉燈，市府列為優先汰換，將於明年利用市庫經費統籌辦理；此外，也將加強督導路燈的維護時效，並控管LED保固派修相關事宜。