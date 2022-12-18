嘉義市長選舉開票結果。(中時新聞網製表)

因故延後的嘉義市長選舉今(18日)投票，根據中選會官網17：31訊息，國民黨候選人黃敏惠以5萬8,536票領先民進黨李俊俋的3萬2,090票，由於已達4萬6千票當選門檻，黃敏惠稍早已自行宣布當選。媒體人黃揚明強調，黃敏惠成為我國地方自治史上在同一縣市最久任的民選首長。

黃揚明今(18日)稍早在臉書發文表示，嘉義市長選舉官方數據已開2/3投票所，現任市長黃敏惠目前票數遙遙領先對手李俊俋，她若成功連任，將創下我國地方自治史上的難得紀錄：首位四度當選同一縣市的民選縣市長。（張博雅、胡志強、陳菊、賴峰偉等人都是當選3任）

黃揚明指出，黃敏惠到下週日（12/25）已在任嘉義市長13年，（前二任：2005年至2014共9年，第三任：2018～2022共4年），追平前台中市長胡志強的13年最久任縣市長紀錄。第4任期一開始，就突破這個紀錄，成為我國地方自治史上在同一縣市最久任的民選首長。