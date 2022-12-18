永康區全民運動館目前規畫建造中，預計2026年完工。（台南市體育局提供／曹婷婷台南傳真）

體育局與台南高商合作成立的南區全民運動中心。（台南市體育局提供／曹婷婷台南傳真）

2023年全國運動會在台南，台南市政府也積極爭取2025年全中運會在台南舉行；為打造台南成為運動城市及推展全民運動，目前已完成、設計建造中及規畫的全民運動館共6座，加上與校園合作4座場館，未來全市將有10座全民運動館，滿足民眾運動需求。

明年台南除了有睽違16年的全運會，將於10月登場之外，3月5日開跑的2023台南古都國際半程馬拉松，報名至12月20日止，截至目前已吸引1萬8000人報名；另，少數以水庫為主軸的曾文水庫馬拉松明年逢40周年，市長黃偉哲也已預告，屆時將擴大辦理。

體育局指出，2023全運會35項賽事將於10月21日至26日登場，目前全市3分之2場館已完成整修，但仍有橄欖球、足球、馬術、桌球等場館尚待整修。

體育局長陳良乾指出，全運會總經費為4.5億元，教育部補助1.8億元，迄已投入不少經費整建場館，後續也將向中央爭取2025年全中運在台南舉辦，透過舉辦全國性賽事，持續爭取修繕場館經費。

此外，目前也積極推進全民運動中心設置的腳步。陳良乾說，目前雖僅完成永華國民運動中心1座，但後續還有安南、新營、永康正在規畫建造中，預計2026年完工，至於第5、第6座則將分別落腳於仁德及善化南科。

除了6座全民運動館，目前體育局也催生2座與大專院校及高中校園合作的運動中心，分別為新市全民運動中心與南區全民運動中心。陳良乾說，後續預計將再新增2座，目前評估中的包括歸仁區長榮大學、麻豆區首府大學、真理大學等校園閒置運動場館，屆時將提供10座全民運動中心。