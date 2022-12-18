入冬首波寒流來襲，全台氣溫驟降，冷冬來襲，不少民眾喜歡泡湯或吃鍋驅寒保暖，瞄準冒煙商機，飯店業者推出各種暖心專案搶客。北投麗禧溫泉酒店推出超值一泊一食住房專案，平日14000元起，可享住房和早餐，還有房內泡湯等館內多項設施。台北國泰萬怡酒店自助餐廳「MJ Kitchen 」，推出「暖辛鍋物季」，各式特色風味鍋讓饕客舌尖偽出國，加入會員可享85折優惠。

北投麗禧溫泉酒店位於北投制高點，可爽泡大磺嘴第一口白磺泉。(北投麗禧溫泉酒店提供)

冬令浪漫微旅正當時 麗禧溫泉酒店Chill良方

鄰近新北投火車站的麗禧溫泉酒店，周邊擁有不少好拍好逛的景點，包括百年浴場北投溫泉博物館、新北投公園周邊日治文化古蹟群、全台首座綠建築北投圖書館、現代草聖于右任故居梅庭、氤氳青磺泉源頭地熱谷、日治時期臨濟宗寺院普濟寺。此外，走進半山腰，舊稱「佳山旅館」的北投文物館、少帥禪園與不動明王石窟等日式古蹟近在咫尺，令人有種置身小京都的既視感，隨便拍都是網美照。

北投擁有豐富的自然資源與人文底蘊，適合秋冬進行一場北投偽出國chill微旅。 (北投麗禧溫泉酒店提供)

麗禧溫泉酒店，位於北投制高點，可遠眺觀音山與華美夜景，擁有大磺嘴第一口白磺泉，秋冬泡湯旺季，趕搭天冷商機，即日起到明年3月31日止，北投麗禧酒店推出期間限定一泊一食住房專案，平日優惠價14000元起，可以入住雅緻山景客房1晚、享受台式精緻早餐2客；一泊二食則要16500元起，含兩客2280元加1成的精緻晚餐。每間房皆備有冷熱兩個浴池，房客可在房內享受泡湯，沒有時間限制，想泡多久就泡多久；每間客房皆有戶外陽台，入住得以徜徉在大自然浪漫的氛圍裡。而館內也有戶外和大眾兩種風呂、烤箱、岩板浴等，住客可免費使用，享受在優美環境下泡湯的通體舒暢。

台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」迎冬新菜色，多款中西式經典鍋物上桌。(台北國泰萬怡酒店提供)

台北國泰萬怡迎冬 「暖辛鍋物季」香辣上桌

台灣人一年四季都愛吃火鍋，冷冷的冬天，熱騰騰的鍋物更是民眾禦寒首選。台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」自助餐廳新推主題菜色「暖辛鍋物季」，包含清邁酸辣海鮮鍋及麻辣花椒雞、港式胡椒豬肚鍋、南洋咖哩牛肉魚蛋鍋及新加坡肉骨茶等多款鍋物，即日起加入會員，享原價85折優惠，每人最低1180 元起即可品嚐星級主廚精製鍋物，暖心暖胃。THE Lounge同步推出 「冬映 午後怡享時光」下午茶套餐，以草莓米鬆餅搭配冬季特調一杯，每套450元起。

「暖辛鍋物季」集結中西式經典暖辛鍋物，走南洋風的「清邁酸辣海鮮鍋」，可吃到蝦子、淡菜及蛤蜊等海鮮，酸辣口感令人大呼過癮；「南洋咖哩牛肉魚蛋鍋」加入魚蛋及牛肉片，滑順潤口的道地南洋咖哩風味，令人食指大動；「南洋叻沙咖哩鍋」則是以叻沙湯底為主的新加坡人氣鍋物。

喜歡濃郁湯頭的饕客可選「港式胡椒豬肚鍋」，以老母雞、金華火腿及大骨精心熬煮4小時，胡椒粒所帶出的辛香完美融合豬肚充滿嚼勁的口感，是道醇厚暖胃的廣東家常火鍋美味；而不吃辣的民眾，也有以昆布為底加上牛奶熬煮的「北海道牛奶豬肉鍋」，還有以秘製中藥材熬煮多時的溫和滋補湯品「新加坡肉骨茶」等。

「MJ Kitchen」搭配冬令時節，特別推出成都椒香耳片、川香口水雞酒及香醉淡菜等香辣美饌。(台北國泰萬怡酒店提供)

此外，「MJ Kitchen」現煮區特別新增「麻油海鮮煮」及「重慶螺絲粉」來滿足嗜辣的饕客，前者以老薑煉製而成的麻油湯底，可搭配各式海鮮配料；後者屬於微辣夠味的四川重慶傳統特色小吃，有豬梅花、牛五花片及肥腸等配料。熱菜區有「麻辣花椒雞」、「芥末蝦球」、「成都椒香耳片」、「川香口水雞」、「酒香醉淡菜」等迎冬暖身的香辣美饌。

「MJ Kitchen」全餐期供應各式海鮮品項，如生魚片及多款螃蟹等，熱食區提供「現切香料烤沙朗牛肉」、「新加坡辣椒蟹」、「阿爾薩斯香腸燉豬腳」等；日料區有人氣餐點「松露茶碗蒸」；甜品則提供高人氣的「傳統手工豆花」、「特製關西燒仙草」；飲品則有各式軟飲及精釀啤酒無限暢飲。

THE Lounge推出「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐，草莓米鬆餅搭配冬季特調1杯，每套450元起。(台北國泰萬怡酒店提供)

THE Lounge下午茶套餐 米鬆餅限期溫暖開賣

THE Lounge大廳酒吧也同步推出「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐，廚藝團隊嚴選由米穀粉烘烤而成的無麩質創意甜點「米鬆餅」，搭配哈根達斯精選冰淇淋及鮮嫩欲滴的草莓，咬下瞬間感受皮酥Q軟、微帶酸甜的幸福感。

套餐可任意搭配各具風味的6款冬季特調飲品。冬季暖心首選「蘋果肉桂咖啡」及「蘋果肉桂拿鐵」，兩款肉桂特調飲，適合喜歡肉桂芳香味的肉桂控；而呼應冬季聖誕佳節來臨，主打「白色聖誕」及「聖誕玫瑰」兩款特調，前者以抹茶加上牛奶完美比例調和，再搭配紅豆小餅乾，甜而不膩，冬季喝上一杯十分溫暖；後者則以玫瑰糖漿、通寧氣泡水再加入少許檸檬汁、蝶豆花及芭樂果泥，帶有漸層色調的微微甜酸，彷彿置身一片紅色聖誕玫瑰田園中般夢幻。「鳳茶拿鐵」是以鳳梨汁及烏龍茶調和而成的拿鐵茶飲，微帶酸甜清爽順口。微醺飲品則推薦以琴酒、黑櫻桃利口酒及蜜桃香甜酒調製，以奶泡點綴而成的「冬日微醺」，緩緩喝下一股暖意立湧而上。即日起至2023年2月15日止，「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐每日供應，每套450元加1成服務費。

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