嘉義市長重行選舉今天投票，寒流影響投票率未超過5成，尋求連任的國民黨候選人黃敏惠票數一路領先，稍早已自行宣布當選。國民黨主席朱立倫表示，非常感謝所有偉大的嘉義市市民們，在這麼寒冷的天氣當中願意站出來力挺黃敏惠，讓黃敏惠在這次嘉義市長選舉當中能夠高票連任，展現出民主聖地的民主精神。

朱立倫指出，我們不敢有任何一絲的自滿或任何一絲的高興，我們會持續的努力面對另外兩場立委的補選，持續的加油！

朱立倫表示，在這一場嘉義市市長選舉當中，再次見證國民黨大家團結一致，不單是所有嘉義市民給黃敏惠支持，也看到來自全台灣各地的好朋友，願意幫黃敏惠來加油，尤其是剛剛當選連任以及新當選的我們縣市長，每一位都到嘉義市來為敏惠加油，這一份團隊的精神，展現出國民黨大家願意一起打拚、一起努力的決心。

朱立倫強調，用謙卑的感恩，謝謝每一位偉大的嘉義市民，且持續加油努力，未來這兩場立委的補選，1月8號要拜託大家為王鴻薇加油，再一次團結勝選，接下來南投的補選，一起努力打一場勝仗，為國民黨加油。