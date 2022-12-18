大陸女星趙櫻子畢業於中央戲劇學院，她出演過多部影視劇，人氣表現平淡，在前陣子的綜藝《乘風破浪》中她被網友發現P圖只P自己、追問阿嬌是否講話直接令對方道歉，種種行為讓許多網友產生負面觀感；近日她上綜藝節目《無限超越班》重提過去在紅毯跌倒的往事，遭香港演員吳鎮宇直批：「為什麼摔得那麼假呢？」

演戲類綜藝《無限超越班》由成龍擔任召集人，名導爾冬陞、香港女星惠英紅、男星吳鎮宇擔任監製，陣容皆由大咖演員組成，共同帶領新生代藝人磨練演技，女星趙櫻子上台用PPT介紹自己，她以自己過去紅毯暈倒的樣子做成圖片，表示要「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來的人」，面對現場導師疑惑是否真摔，趙櫻子回答：「真的摔倒」，沒想到一旁的吳鎮宇突然說：「為什麼摔得那麼假呢？」

吳鎮宇問：「為什麼摔得那麼假呢？」（圖／微博）

趙櫻子解釋當時她在拍戲，連拍了40多個小時，剛殺青就來參加紅毯活動，「那天北京特別冷，然後我又穿著那個吊帶，整個我就不好了，暈倒的時候一瞬間我就是想去扶，但是又扶不住」，網友對於這個解釋持兩派論戰，有人認為她是真的暈，有些人認為她是想製造話題。

在自我介紹中，趙櫻子稱網友評論她是「迪冪孟扎」，迪麗熱巴、楊冪、孟子義、古力娜扎四位女星的結合體，該行為直接被惠英紅反問：「妳不覺得妳這樣是借別人的光嗎？」網友紛紛認同：「香港大哥大姐敢於毫不留情直接戳破」、「內娛很少能看到這種直話直說的，我喜歡」、「他們會覺得為啥內地這樣的也可以做演員」。